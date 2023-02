Alte Handys für den guten Zweck

Bergstraße. Das Evangelische Dekanat Bergstraße beteiligt sich erneut an den Handy-Sammelwochen, die vom Naturschutzbund (NABU) und dem Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung (ZGV) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) organisiert werden. „Gegen die Ressourcen-Verschwendung“, so lautet das Motto der Aktionswochen vom 22. Februar bis zum 6. April. Das Dekanat stellt dazu im Heppenheimer Haus der Kirche (Ludwigstraße 13) im Eingangsbereich eine Sammelbox auf, in der jeder ausrangierte „Schubladenhandys“ abgegeben kann.

Ungenutzte Handys, wie sie in vielen Schubladen liegen.

„Unser Recycling-Partner AfB gemeinnützige GmbH sortiert die Altgeräte in wiederverwendbare und nicht mehr funktionsfähige Geräte und verkauft anschließend die funktionsfähigen Geräte innerhalb Europas über AfB Shops und in seinem Online-Shop“, erläutert Sabine Allmenröder, Referentin für Gesellschaftliche Verantwortung im Haus der Kirche. Sie bittet darum, beschädigte oder aufgeblähte Akkus nicht einzuwerfen. Der Akku dürfe aus Sicherheitsgründen auch nicht lose in die Recyclingbox gelegt werden.

„Die Altgeräte werden vor Weiterverwertung von AfB einer professionellen und zertifizierten Datenlöschung unterzogen“, betont Sabine Allmenröder. Sie appelliert dennoch dafür, zum eigenen Schutz alle gespeicherten persönlichen Daten zu löschen und die SIM- und Speicherkarten zu entfernen. Nicht mehr vermarktbare Geräte würden fachgerecht recycelt. AfB steht für „Arbeit für Menschen mit Behinderung“. In dem Unternehmen arbeiteten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand.

Wer es dem Evangelischen Dekanat Bergstraße gleichtun möchte, der kann selbst eine Sammelstelle einrichten. Der Naturschutzbund stellt auf Wunsch seine NABU-Kartonbox für die Handysammlung kostenfrei zur Verfügung. red

Info: Infos zur nabu-Aktion:https://bit.ly/2oQdkgC