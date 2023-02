40 Tage Mehrzeit

In wenigen Tagen beginnt die christliche Fastenzeit. Sie dauert 40 Tage, beginnt am Aschermittwoch und soll uns auf Ostern einstimmen. Verzicht und Gebet sollen zu einem bewussteren Leben führen.

Verzicht? Dieses Jahr fällt es mir sehr schwer. In den letzten Jahren musste ich bereits auf Kontakte, Begegnungen, auf das Face to Face, Veranstaltungen und vieles mehr verzichten. In der aktuellen Zeit redet man zwar mehr vom Sparen, aber auch das bedeutet Verzicht. Hier soll auf Benzin, aufs Tempo, generell aufs Auto verzichtet werden, die Heizungen werden heruntergefahren, Strom wird teurer, der öffentliche Nahverkehr sowieso, Lebensmittelpreise sind gestiegen und, und, und. Ich fühle mich seit gut zwei Jahren in einer andauernden Fastenzeit – hier muss ja bewusst gelebt werden!

Doch wo ich noch bewusst hinschauen und entscheiden kann, haben viele Menschen keine Wahl mehr: sie müssen verzichten, um über die Runden zu kommen.

Verzicht? Was also mehr? Mehr! Ich will wieder mehr!

Mehr Geld ist sicher wünschenswert, aber es gibt Wesentliches, das ich mir mehr wünsche. Dinge, von denen ich den Eindruck habe, dass wir auch darauf schon eine gute Weile verzichten.

Besonders im Miteinander hat sich Vieles in eine lieblose Richtung entwickelt: Ich sehe Menschen, bei denen der Ton im Umgang miteinander rauer wird, bei denen Beleidigungen und Gewaltandrohungen immer alltäglicher werden. Menschen, die zu extremeren Mitteln greifen, um sich Gehör zu verschaffen. Bei Kindern wird die Wertevermittlung dem Internet überlassen. Verantwortliche, die beim kleinsten Fehler rausgeworfen werden, ohne die Gelegenheit zu bekommen, sie wieder gutmachen zu können. Menschen, die immer weiter ausgegrenzt werden, egal ob ihrer Nationalität, ihres Geschlechts oder Religion wegen. Menschen, die immer mehr auf ihr Recht und ihren Vorteil pochen. Wir haben scheinbar immer weniger: Weniger Respekt, Vertrauen, Zeit, Toleranz, Selbstliebe und Solidarität.

Wer wagt denn mal wieder Mehr davon?

Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die verschwenderisch in der Nächstenliebe handelt.

Investieren wir in dieser Fastenzeit doch in Dinge, die uns leider abhandengekommen sind: Das Smartphone öfter in den Flugmodus versetzen und dafür Quality Time (eine gute, sinnvolle Zeit) mit den Kindern, der Familie oder den Freunden verbringen. Einfach mal die ganze To-do-Liste auf einen Schlag streichen – oder zumindest mal ein ganzes Wochenende in die Schublade legen. Statt alleine vor dem Fernseher sitzen, mit Leuten einen Spieleabend machen oder gemeinsam essen. Gerne eine Me-Time (Zeit für mich) einlegen, aber am besten noch mehr We-Time (Zeit für uns). Oder: Nicht so sehr darauf zu schauen, was andere falsch machen, sondern was ich richtig und besser machen kann. Was kann ich zu einem gelingenden Mehr beitragen?

Dann war da ja noch die Sache mit dem Gebet. Das ist Quality Time mit Gott. Auch hier lohnt es sich zu investieren. Gott kennenlernen lohnt sich. Er wäre uns gerne nahe, wenn wir Zeit hätten.

Denn dieser Gott ist ein Gott der Fülle, des Mehrs. Wer eine Beziehung mit Ihm wagt, wird beschenkt. Die Fastenzeit lädt zu vielen wunderbaren Angeboten ein, Ihn kennenzulernen.

Also: Gute Mehrzeit!

Matthias Leis,

Pastoralreferent in der

Seelsorgeeinheit Süd