Giesinger und Schulte glänzen beim „Liedergut“-Abend

Es war ein durch und durch bewegender „Liedergut“-Abend im Mannheimer Zeughaus – und das nicht allein, weil RPR1 mit Max Giesinger und Michael Schulte gleich zwei der derzeit erfolgreichsten deutschen Popsänger in ganz intimer Atmosphäre präsentierte, sondern wie eindrucksvoll dem Sender das gelang. Denn bereits bevor auch nur einer der beiden Sänger einen Ton live gespielt hatte, gab es für die 38 exklusiven Gewinner mitten in der „Tutanchamun“-Ausstellung ein Interview zu hören, bei dem Moderatorin Audrey Hannah den beiden Protagonisten Wein ausschenkte, die Geheimnisse der Liebe entlockte – und auch so manch humorvolle Mannheimer Geschichte aus gemeinsamen WG-Zeiten aus dem Nähkästchen holte. Allein das Gespräch sorgte in den Reihen, aber auch bei Giesinger und Schulte für beste Laune, erzeugte eine wahre Wohnzimmer-Atmosphäre und war damit weit mehr als ein gelungenes Präludium für die bevorstehenden Konzerte.

Wobei selbst die Umbaupause für die Gäste des Abends zum Erlebnis wird. Während die Techniker nämlich die gemütliche Gesprächscouch gegen Mikrofon und Klavierhocker tauschen, schnappen sich die Gewinner kurzerhand die Audioguides und nutzen die halbe Stunde, um in die Ausstellung und damit den Kosmos ägyptischer Mythologie einzutauchen. Kaum zurück, ist es dann zunächst Michael Schulte, der die Zuhörer mit einem dynamischen Set mächtig in Fahrt bringt. Gemeinsam mit seinem Keyboarder braucht ein exzellent aufgelegter Schulte nichts als seine dosiert eingesetzte Gitarre, um zwischen der Verve aus „All I Need“ und der emotionalen Ballade „Stay“ auch mit seiner neuen Nummer „Here Goes Nothing“ den richtigen Ton zu treffen. Dass der sympathische 31-Jährige zum Finale seines Kurzkonzerts mit „You Let Me Walk Alone“ auch noch jenen Hit auf die Bretter legt, mit dem er 2018 einen stolzen vierten Platz beim Eurovision Song Contest für Deutschland erzielte, ehrt da nicht nur das Publikum, sondern auch Max Giesinger, der für seinen langjährigen Kumpel des Lobes voll bekennt: „So gut wie heute Abend habe ich ihn noch nie gesehen!“

Doch auch Giesingers Auftritt sorgte sowohl für Euphorie als auch für bewegende Momente. Einerseits, weil tief nachdenkliche Nummern seines neuen Albums „Vier“ wie „In meinen Gedanken“ oder „Deine Zweifel“ einen deutlich gereiften Giesinger zeigen, der sein eigenes Dasein zwischen Ruhm und Verantwortung zu reflektieren, aber auch zu verarbeiten versteht. Andererseits, weil bei all dem nötigen Ernst auch die Freude am gemeinsamen Jammen mit Schulte zum HIM-Klassiker „Wicked Game“ nicht verlorengeht. Und so gewinnen am Ende alle – der Sender und das Publikum, die einen besonderen Abend genießen und verantworten dürfen und zwei Künstler, die jede Minute davon auskosten. Stimmiger kann man sich das schwerlich wünschen!