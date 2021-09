Ed Sheeran kommt 2022

Berlin. Der britische Popstar Ed Sheeran (Bild) wird 2022 drei Konzerte in Deutschland geben. Geplant sind Auftritte in Gelsenkirchen, München und Frankfurt, wie die Plattenfirma Warner Music am Freitag mitteilte. Am 29. Oktober soll das fünfte Album des Musikers erscheinen – es trägt den Titel „=“ („Equals“, auf Deutsch: gleich). Die daraus ausgekoppelte Single „Bad Habits“ ist bereits ein großer Erfolg und stand unter anderem in Deutschland an der Spitze der Charts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Brite gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. „Ed Sheeran ist seit vergangener Woche der erste britische Solokünstler, der 52 Wochen lang – also ein ganzes Jahr– auf Platz 1 der offiziellen britischen Singles-Charts steht“, teilte Warner Music am Freitag mit. dpa