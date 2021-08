Schriesheim. In Schriesheim findet am Dienstag der zweite Corona-Impftermin statt. Wie die Verwaltung mitteilte, richtet er sich lediglich an jene, die bereits am 29. Juni ihre erste Immunisierung erhalten haben. Genauso wie der erste Termin findet auch der zweite in der Mehrzweckhalle statt. Geimpft wird zwischen 10 und 13 Uhr, die jeweiligen Uhrzeiten entsprechen denen des ersten Impftermins oder wurden mit den Personen individuell vereinbart.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1