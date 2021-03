Mannheim/Ludwigshafen. Die geschlossenen Unternehmen sind von den Beschlüssen sehr enttäuscht, heißt es bei der IHK Rhein-Neckar. Sie verstünden nicht, „warum sie weiterhin geschlossen bleiben müssen, obwohl sie ausgefeilte Hygienekonzepte umgesetzt haben und von ihnen kein erkennbares Risiko ausgeht“, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel. Auch die IHK Pfalz spricht von Ernüchterung, auch wenn es einige Schritte in die richtige Richtung gebe. „Es ist frustrierend, dass das Impfen und Testen weiterhin nur schleppend verläuft und die digitale Nachverfolgung immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert“, sagt Schnabel in einer Mitteilung.

Zudem habe das RKI gerade in seinem Strategiepapier „Control Covid“ Hotels und dem Einzelhandel ein niedriges und Kinos sowie Gastronomie ein moderates bis niedriges Risiko bescheinigt. Betriebe, die mit effektiven Hygienekonzepten und einer geringen Kontaktintensität die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden gewährleisten können, müssen öffnen dürfen, fordert der IHK-Präsident.

Jürgen Vogel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer IHK Pfalz wird in einer Mitteilung zitiert: „Der Stufenplan erfüllt zwar eine Forderung der Wirtschaft, zeichnet sich aber insbesondere durch sehr komplexe Einzelregelungen aus.“ Beide IHK-Vertreter befürchten jetzt einen Flickenteppich an Regelungen in der Region, da in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg unterschiedliche Inzidenzzahlen vorliegen und damit auch unterschiedliche Vorgaben nach Land und sogar nach Kommunen zu erwarten sind. Das werde zu „Verunsicherung, Rechtsunsicherheit, Wettbewerbsverzerrungen und zu mehr unerwünschter Mobilität führen“, so Schnabel.

Große Fragezeichen sieht die IHK Pflalz auch bei den Überlegungen, dass Unternehmen ihren Beschäftigten regelmäßig kostenlose Schnelltests und entsprechende Bescheinigungen anbieten sollen. „Die Wirtschaft unterstützt alle Maßnahmen, die der Eindämmung der Pandemie dienen, nach Kräften. Jedoch muss klar sein, wie diese Maßnahmen konkret umgesetzt werden können.“ Der Großteil der Unternehmen habe wenige Beschäftigte und daher auch keinen Betriebsarzt, der diese Tests professionell durchführen und dokumentieren könnte, so die IHK. Offen bleibt weiter, wie die Unternehmen die Tests beschaffen können und wer die Kosten dafür trägt. „Hier darf sich der Staat nicht dauerhaft seiner Verantwortung für den Schutz seiner Bürger entziehen. Wir brauchen bürokratiearme, verständliche und vor allem machbare Regelungen“, so Vogel. „Dies muss auch bei den morgigen Beratungen mit den Vertretern der Wirtschaft berücksichtigt werden.“