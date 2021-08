Weitreichende Lockerungen für Geimpfte und Genesene sind in Kraft

Sieben-Tage-Inzidenz bei 16,0 Im Neckar-Odenwald-Kreis: Sechs neue Corona-Fälle gemeldet

Sechs neue Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Freitag gemeldet, fünf davon waren Reiserückkehrer, in einem Fall ist die Infektionsquelle unklar, so Jan Egenberger, Pressesprecher im Landratsamt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 6407. Als „aktive Fälle“ gelten 32 Erkrankte. Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz für den Neckar-Odenwald-Kreis von 16,0. Im Main-Tauber-Kreis wurden am Freitag 15 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dort auf 39,3. Neue Corona-Verordnung {element} Wie das Sozialministerium mitteilt, hat sich die Landesregierung auf wichtige Punkte der neuen Corona-Verordnung verständigt, die am Montag, 16. August, in Kraft treten soll. Am Wochenende soll sie verkündet werden, „letzte Details befinden sich noch in der Ressortabstimmung“, so Minister Lucha. {furtherread} Fest steht nach der Infomation aus dem Ministerium bereits: Nur noch, wer geimpft, genesen oder getestet ist, soll vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wer keine Impfung nachweisen kann, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Landesregierung hat sich darauf verständigt, dass nur für Clubs und Diskotheken ein PCR-Test verpflichtend sein soll. In allen anderen Bereich wie Kultur, Gastronomie, Friseur und anderes soll ein Antigenschnelltest ausreichen. Stadien und Kulturveranstaltungen im Freien können bis zu einer Personenzahl von 5000 unter Vollauslastung öffnen dürfen. Impfung ohne Termin Das Kreisimpfzentrum in Mosbach bietet vom 18. bis 22. August die Möglichkeit, Erst- und Zweitimpfung ohne vorherige Terminbuchung zu erhalten. Los geht es am am Mittwoch von 7 bis 21 Uhr mit dem Impfstoff Astra Zeneca. Informationen dazu findet man unter www.neckar-odenwald-kreis.de im Internet. sab/Bild: dpa

Mehr erfahren