Weiter sinkende Inzidenzen in der Region - Heidelberg wieder unter 1000

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag mit 513 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1067,1 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Montag lag der Wert noch bei 1150,4. Mittlerweile wurden insgesamt 89.555 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei insgesamt 468.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzidenz in Heidelberg wieder unter 1000

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Dienstag nach den Zahlen des LGA auf 1188,9 gesunken. Am Montag lag der Wert noch bei 1234,1. Vom Gesundheitsamt wurden 1119 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 147.284 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle ist um einen weiteren Fall gestiegen und liegt nun bei insgesamt 637.

In Heidelberg sind am Dienstag laut LGA 280 weitere Corona-Fälle (insgesamt 37.219 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 987,1. Am Montag lag der Wert bei 1042,6. Nach LGA-Angaben ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Somit sind insgesamt 106 Todesfälle bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Corona in der Region Mannheimer Morgen Plus-Artikel Karte und Grafiken Coronavirus: Fallzahlen aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus in Mannheim: Fallzahlen, Sieben-Tage-Inzidenz und Impfungen Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Mehr erfahren

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Dienstag weitere 515 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim steigt damit auf insgesamt 89.347. Bislang gelten in Mannheim 79.030 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 9.849 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle liegt seit Beginn der Pandemie bei 468.

Neue Corona-Fälle im Südwesten weiter rückläufig - 37 Todesfälle

Das Landesgesundheitsamt hat am Dienstag 37 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15 455, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen betrug 1014,2 und lag damit nur noch knapp über der Marke von 1000. Das sind 23 295 Infizierte mehr als am Vortag. Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche noch bei 1277,8 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürfte wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 202 Patientinnen und Patienten behandelt. Das sind vier weniger als am Montag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,1 auf den Wert von 5,6. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik kamen. (mit dpa)