Warnstufe 2 in Ludwigshafen gilt ab Montag

Ludwigshafen. Warnstufe 2 der rheinland-pfälzischen Corona-Verordnung gilt ab Montag, 22. November, in Ludwigshafen und in Speyer. Das liegt daran, dass die Sieben-Tages-Inzidenz im Stadtgebiet und die Quote der mit Corona-Erkrankten belegten Intensivbetten im Land zuletzt weiter gestiegen sind.

Durch die Warnstufe 2 ergeben sich Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Stadt beispielsweise bei Veranstaltungen, Zusammenkünften oder dem gemeinsamen Sport. Das betrifft nach Angaben der Stadt Ludwigshafen überwiegend die Anzahl der nicht-geimpften Personen, die sich zusätzlich zu geimpften oder genesenen in geschlossenen Räumen aufhalten dürfen. Befinden sich zum Beispiel in einem Lokal nicht mehr als zehn Ungeimpfte gleichzeitig, so entfallen das Abstandsgebot und die Maskenpflicht.