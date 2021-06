Vereinzelt schon Corona-Testzentren in Baden-Württemberg geschlossen

Südwest. Das baden-württembergische Sozialministerium hat im Zuge der Diskussion über die Arbeit von Corona-Testzentren eine Abfrage bei den Gesundheitsämtern vor Ort gestartet. Ein Sprecher sagte am Mittwoch in Stuttgart, zahlreiche Gesundheitsämter seien in den vergangenen Wochen sehr wohl aktiv gewesen. Sie hätten Testzentren kontrolliert und ganz vereinzelt auch geschlossen, wenn Beschwerden bezüglich Abstrichtechnik, Hygienemängel oder ähnliches gemeldet worden waren.

Es sei bereits mehr als die Hälfte der Rückmeldungen eingegangen. Nach Angaben des Ministeriums gibt es im Land etwa 6800 Teststellen, darunter sind aber auch Apotheken, Labore und Ärzte. Die relativ geringen Anforderungen für die Zulassung solcher Teststationen hatten in den vergangenen Wochen zu einer schnell wachsenden Zahl neuer Testzentren in ganz Deutschland geführt. Der Bund überweist den Testzentren 18 Euro für jeden durchgeführten Antigen-Schnelltest. Nun aber gibt es Berichte über einen möglichen Abrechnungsbetrug bei den sogenannten Corona-Bürgertests.