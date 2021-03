Rhein-Neckar. Unter 60-Jährige können sich in den Impfzentren im Rhein-Neckar-Kreis nun gegen eine Impfung mit AstraZeneca entscheiden. Das meldete der Rhein-Neckar-Kreis am Mittwochmittag. Personen, die mit einem Astra-Zeneca-Termin ins Zentrale Impfzentrum (ZIZ) bzw. ins Kreisimpfzentrum (KIZ) Weinheim oder Sinsheim kommen, werden laut Mitteilung auf die neue STIKO-Empfehlung hingewiesen. Wer sich nach sorgfältiger Aufklärung gemeinsam mit der aufklärenden Ärztin oder dem aufklärenden Arzt für eine Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin entscheidet und schriftlich seine Einwilligung erklärt, wird wie vorgesehen geimpft, heißt es weiter. Bei einer Entscheidung gegen eine Impfung erhalte die Person an Ort und Stelle einen Ersatztermin. Eine Umbuchung auf eine Impfung am selben Tag auf einen anderen Impfstoff sei prozessbedingt nicht möglich. Man könne seinen Termin auch bereits im Voraus absagen und sich über die Hotline 116 117 oder über www.impfter-minservice.de einen neuen Impftermin buchen. Diese finden bereits ab kommender Woche statt.

Für Personen unter 60 Jahren, die bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, bestehe momentan zwei Möglichkeiten: Sie können entweder unter den oben genannten Bedingungen auch ihre Zweitimpfung mit AstraZeneca erhalten oder sie warten mit der Zweitimpfung, bis die STIKO zu dieser Frage Stellung genommen hat.