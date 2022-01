Universitätsklinikum bietet Impfungen in der Mittagspause an

Mannheim. Das Universitätsklinikum Mannheim (UMM) bietet über die Mittagszeit Impfungen ohne Termin an. Wie das UMM mitteilt, gibt es von Montag bis Freitag zwischen 12 und 14 Uhr am Impfpunkt auf dem Klinikumsgelände die Möglichkeit, sich eine Erst-, Zweit oder Auffrischungsimpfung zu holen. Das Angebot richte sich an Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die keinen impfenden Hausarzt haben, heißt es in der Mitteilung.

Zusätzlich sind auch weiterhin Impfungen zwischen 8 und 12 Uhr sowie 14 und 19.30 Uhr möglich. Hier ist jedoch eine Onlineterminvereinbarung notwendig. So wie es die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, erhalten unter 30-Jährige dem Impfstoff von Biontech/Pfizer, für über 30-Jährige steht der Impfstoff von Moderna bereit.

Der Impfpunkt am Universitätsklinikum befindet sich in Haus 37, Ebene 1 und ist ausschließlich über den Eingang West (am Neckarufer) zugänglich. Impflinge sollen ihre Krankenversichertenkarte und ihren Impfpass mitbringen.