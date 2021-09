Umfrage: Mehrheit für strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte

Covid-19 Neckar-Odenwald-Kreis: Zehn neue Corona-Fälle

Das Gesundheitsamt hat am Freitag zehn neue Corona-Fälle mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infektionen ist somit auf 6609 gestiegen. 122 Landkreisbewohner sind noch akut erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart bei 48,7. {furtherread} Aufgrund des guten Zuspruchs bietet das Kreisimpfzentrum weitere Impftermine in Städten und Gemeinden an, unter anderem am Sonntag, 5. September, von 14 bis 20 Uhr im Vivio-Therapiezentrum in Buchen.

Mehr erfahren