Umfrage: Mehr als die Hälfte der Ungeimpften grundsätzlich zur Corona-Impfung bereit

Stuttgart. Laut einer Umfrage unter Bürgerinnen und Bürgern im Südwesten ist mehr als die Hälfte aller ungeimpften Befragten grundsätzlich zu einer Corona-Impfung bereit. Nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums trifft dies auf rund 59 Prozent der Umfrageteilnehmer und -teilnehmerinnen zu. „Die Analyse zeigt, dass nur 41 Prozent der Nichtgeimpften Impfverweigerer sind. Mehr als die Hälfte ist zwar noch unentschlossen oder zögerlich, aber grundsätzlich zur Impfung bereit“, erklärte Gesundheitsminister Manne Lucha bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse am Donnerstag.

Als Gründe nannte Lucha, dass Ungeimpfte häufig noch das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs unterschätzen würden, da es an Berührungspunkten mit Infektionsfällen im Umfeld mangele. Dies traf auf 54 Prozent der Befragten zu. Die Impfbereitschaft steige jedoch mit Kenntnis über Infektionen im Umfeld. Zudem seien die Nicht-Geimpften unsicher, was Sicherheit (58 Prozent) und Nutzen (20 Prozent) einer Impfung betrifft.

Die Ergebnisse würden wichtige Erkenntnisse für die weitere Impfkampagne bringen, sagte der Minister und betonte, dass es an Informationen und gleichzeitig an Vertrauen in diese fehlt. „Die Umfrage zeigt uns deutlich, dass viele Menschen noch Zweifel an der Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe haben. Wir nehmen das sehr ernst und kommen dem Wunsch nach Aufklärung und sachlicher Information auch mit unserer Infokampagne nach“, versicherte Lucha und sagte weiter: „Wir werden weiter daran arbeiten, Informationen zur Verfügung zu stellen und den Menschen Fragen zu beantworten und Sicherheit zu geben.“

Befragt wurden zwischen dem 2. und 14. September insgesamt 2.929 Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren in Baden-Württemberg. 85 Prozent der Befragten hatten nach Angaben des Ministeriums bereits mindestens eine Impfung erhalten (82 Prozent waren vollständig geimpft), die Erstgeimpften haben darüber hinaus eine hohe Bereitschaft, auch die zweite Impfung wahrzunehmen. Lucha richtete einen Appell an die bereits Geimpften: „Sprechen Sie über Ihre Impfung und über Ihre Impf-Entscheidung, stehen Sie für Menschen in ihrem engen Umfeld, die noch unsicher sind, für Fragen und sachliche, offene Gespräche zur Verfügung.“ Nach Zahlen des Landes sind in inzwischen 71 Prozent aller Menschen über zwölf Jahren in Baden-Württemberg vollständig geimpft.

