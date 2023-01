Über 660.000 Impfdosen im Rhein-Neckar-Kreis verabreicht

Rhein-Neckar. Die Impfzentren und die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises haben in den vergangenen zwei Jahren 662 723 Corona-Impfungen durchgeführt. Laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis begannen die Impfungen am 27. Dezember 2020, am 30. Dezember 2022 schloss nun der letzte Impfstützpunkt im Patrick-Henry-Village in Heidelberg. Seit dem 1. Januar dieses Jahres sind Arztpraxen und Apotheken für die Corona-Schutzimpfungen zuständig.

„Die Impfzentren sowie die mobilen Impfteams haben ein schnelles, flächendeckendes und niederschwelliges Impfen möglich gemacht, kurz nachdem der Impfstoff in Deutschland zur Verfügung stand. Dafür danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Organisation und Planung vor Ort gestemmt haben, sehr“, sagt Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, laut Mitteilung. Im Jahr 2021 erreichte der Kreis Spitzenwerte von über 24 400 Impfungen pro Woche. In der letzten Woche des Jahres 2022 waren es dagegen nur noch 149 Impfungen. Eine Weiterfinanzierung der Impfinfrastruktur durch das Land war daher nicht mehr zu rechtfertigen, heißt es.

Auffrischung weiterhin empfohlen

Die Impfungen verteilten sich auf 273 905 Erst-, 245 978 Zweit-, 123 552 Dritt-, 17 560 Viert- und 1075 Fünftimpfungen. Dazu kommen 653 Impfungen nach Infektion. Am häufigsten wurde der Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech verabreicht (397 824 Dosen).

Das Landratsamt weist darauf hin, den eigenen Impfschutz zu überprüfen und gegebenenfalls eine Auffrischimpfung durchzuführen. Dabei berufen sie sich auf die Ständige Impfkommission (STIKO), die derzeit eine Auffrischimpfung ab 12 Jahren vorzugsweise mit einem der zugelassenen und verfügbaren Omikron-ambivalenten mRNA-Impfstoffe empfiehlt.