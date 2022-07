Technisches Problem - nur unvollständige COVID-19-Daten für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Aufgrund eines technischen Problems liegen die COVID-19-Daten aus dem Meldesystem nach Infektionsschutzgesetz am Donnerstag nur unvollständig vor. Wie das Landesgesundheitsamt (LGA) mitteilt, wurde nur der Datenstand bis 14.25 Uhr korrekt erfasst. Daher werde der Vergleich der Meldedaten mit dem Vortag am Donnerstag vergleichsweise niedrig, am Freitag vergleichsweise hoch ausfallen. Die 7-Tage-Inzidenzen werden nach der Behebung des technischen Problems am Freitag wieder korrekt angezeigt werden.

Durch die unvollständige Darstellung der Daten sinkt die Inzidenz am Donnerstag in Mannheim erheblich und liegt nun bei 588,6, da für die Stadt Mannheim keine Daten übermittelt wurden. Am Mittwoch lag die Inzidenz noch bei 717,4.

Für den Rhein-Neckar-Kreis liegen Donnerstag teilweise Zahlen vor: So wurden nach Angaben des LGA 714 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand 14.25 Uhr), sodass es jetzt insgesamt 190.528 Fälle im Kreis gibt. Der Inzidenzwert ist leicht gesunken und liegt nun bei 832,9. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 854,2. Die Zahl der Todesfälle hat sich um eins erhöht, somit sind seit Beginn der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 729 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

In Heidelberg sind am Donnerstag (Stand 14.25 Uhr) 251 weitere Corona-Fälle (insgesamt 48.608 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg am Donnerstag auf 853,6. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 844,1. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei insgesamt 132.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim vermeldete am Donnerstag 448 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf insgesamt 110.013. Bislang gelten in Mannheim 108.218 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 1305 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie bleibt unverändert bei 490.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.