Südwest-Einzelhändler begrüßen Wegfall der 3G-Regel

Baden-Württemberg. Angesichts der Lockerung von Zugangsregeln im Südwesten zeigen sich die Einzelhändler erleichtert. "Wir begrüßen die Abschaffung der 3G-Regelung für den Einzelhandel in der Alarmstufe I ausdrücklich", erklärte der Präsident des Handelsverbands Baden-Württemberg, Hermann Hutter, am Dienstag in Stuttgart. Händler könnten nun wieder alle Kundinnen und Kunden in den Geschäften begrüßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bisher hatten nur Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem aktuellen Test Zutritt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte gesagt, die Lockerung sei pandemisch vertretbar.

Einschränkungen während der Corona-Pandemie lösten laut Verband Umsatzeinbrüche und existenzbedrohende Ertragsverluste aus. Seit Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren registrierten Händler einen monatlichen Umsatzverlust von durchschnittlich 29 Prozent, wie der Verband unter Berufung auf eine eigene Umfrage berichtete.