Studie: 40 Prozent wissen nichts von ihrer Corona-Infektion

Impfungen ohne Termin ab 9. Juli Neckar-Odenwald-Kreis: Zweitimpfungen mit Biontech statt AstraZeneca

Während des Montags wurden dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwaldkreises erneut keine Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit sind derzeit im Kreis noch drei Menschen an Corona erkrankt. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart aktuell bei 1,4. {element} In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell keine positiv getesteten Patienten behandelt. Am Standort Buchen laufen in vier Fällen, am Standort Mosbach läuft in einem Fall eine Verdachtsabklärung. Bei den Impfungen sieht es wie folgt aus: 5176 Impfdosen wurden in der zurückliegenden Woche im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach verabreicht, inklusive 102 (durch das mobile Impfteam des KIZ), davon 1334 Erstimpfungen und 3842 Zweitimpfungen. Das ist eine deutlich höhere Zahl als in der Woche zuvor; da wurden nämlich nur 2802 Impfdosen verabreicht. In den 76 Hausarztpraxen des Neckar-OdenwaldKreises wurden seit dem 6. April insgesamt 40 274 Dosen verimpft (24 212 Erst- und 16 062 Zweitimpfungen). {furtherread} Das Kreisimpfzentrum in Mosbach bietet am Freitag, 9. Juli, erstmals Impfungen ohne Termin an. Bürgerinnen und Bürger können in der Zeit zwischen 7.30 und 12.30 Uhr ohne eine Anmeldung kommen und erhalten nach einer ärztlichen Beratung eine Impfung mit „Johnson & Johnson“. Andere Impfstoffe stehen für die Impfaktion nicht zur Verfügung. Mitzubringen sind für die Impfung lediglich der Impfpass und ein gültiger Ausweis. mf

