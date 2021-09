Stiko spricht sich für Corona-Impfung von Schwangeren aus

Covid-19 Main-Tauber-Kreis: Keine Verdienstausfallentschädigung mehr für Ungeimpfte

17 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Donnerstag bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von acht Städten und Gemeinden des Landkreises, teilte das Landratsamt mit. 16 Personen befinden sich in häuslicher Isolation und eine Person wird stationär behandelt. Es handelt sich in mindestens drei Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen sowie um fünf Fälle, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, davon vier aus einem Hochrisikogebiet. Zwölf weitere Genesene {element} Für die Kontakte der neu Infizierten wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 5658. Die Zahl der Genesenen stieg unterdessen um zwölf Personen auf 5359. Somit sind derzeit 209 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 1, Assamstadt: 2, Bad Mergentheim: 62 (+2), Boxberg: 13 (+1), Creglingen: 6, Freudenberg: 12 (+1), Großrinderfeld: 5, Grünsfeld: 0, Igersheim: 8, Königheim: 1, Külsheim: 7 (+1), Lauda-Königshofen: 28 (+2), Niederstetten: 3, Tauberbischofsheim: 14 (+4), Weikersheim: 3, Werbach: 1, Wertheim: 41 (+5) und Wittighausen: 2 (+1). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Donnerstag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 88,9. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (3. bis 9. September) je 100 000 Einwohner. Bei 29 Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1509 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Nichtgeimpfte Personen müssen damit rechnen, ab dem 15. September für einen quarantänebedingt erlittenen Verdienstausfall keine Entschädigung mehr zu erhalten. Nach dem Infektionsschutzgesetz würde eine solche Entschädigung ausscheiden, wenn die Absonderung durch eine vorherige Schutzimpfung hätte vermieden werden können, teilte das Gesundheitsministerium mit. Auch bei der Absonderung von Kontaktpersonen, die nicht selbst positiv getestet wurden, werde inzwischen unterschieden. So müssten immunisierte (das heißt vollständig geimpfte oder genesene) Kontaktpersonen nur noch in Ausnahmefällen in Quarantäne. Eine solche sei dann erforderlich, wenn Kontakt zu einer Person bestand, die sich mit einer in Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden besorgniserregenden Virusvariante infiziert hat. {furtherread} Dies treffe derzeit nur auf die Varianten Beta (B.1.351) und Gamma (P.1) zu. In allen anderen Fällen würde aktuell die Absonderung für immunisierte Kontaktpersonen regelmäßig ausscheiden, erläuterte das Ministerium. Nachdem lange Impfstoffmangel herrschte, sei die verfügbare Impfstoffmenge in Baden-Württemberg so groß, dass jede noch nicht geimpfte erwachsene Person bis spätestens 15. September einen vollständigen Impfschutz gegen das SARS-CoV-2-Virus erhalten könne. Wer das nun ausreichend verfügbare Impfangebot dennoch freiwillig verstreichen lasse, müsse damit rechnen, später keine Verdienstausfallentschädigung mehr zu erhalten, hieß es. Dies gelte jedenfalls für Entschädigungen auf Grund von Absonderungen, die zeitlich nach dem 15. September liegen, teilte das Ministerium mit. Das Gesundheitsministerium erklärte, dass diese Regelung nicht gelte, wenn eine Schutzimpfung etwa aus medizinischen Gründen nicht in Anspruch genommen werden könne oder wenn die Absonderung im Einzelfall trotz eines gültigen Status als immunisierte Person erfolge. Impfung unkompliziert Das Gesundheitsministerium teilte außerdem mit, dass überall im Land unkompliziert geimpft werde. Unabhängig ob bei den Hausärzten, den Betriebsärzten, bei den zahlreichen Vor-Ort-Impfaktionen und bis Ende September in den Impfzentren. Auch das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim sei auf jeden Fall noch bis zu diesem Zeitpunkt geöffnet. l ra/Bild: dpa

