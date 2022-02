Starker Anstieg der Corona-Neuinfektionen - Inzidenz im Südwesten bei 1284,5

Rhein-Neckar-Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 450 neuen Infektionen mit dem Coronavirus geringfügig auf 876,6 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Dienstag lag der Wert bei 873,4. Im Wochenvergleich zeigt sich ein deutlicherer Anstieg - am vergangenen Mittwoch lag die Inzidenz bei 818,2. Mittlerweile wurden insgesamt 40.668 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg nach LGA-Zahlen um zwei weitere Fälle auf 419.

Im Rhein-Neckar-Kreis über Tausend Neuinfektionen mit Coronavirus

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA auf 934,3 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 907,3. Vom Gesundheitsamt wurden 1044 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 56.228 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen steigt ebenfalls. Zwei weitere Menschen starben - im Kreis sind nun 556Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

In Heidelberg sind am Mittwoch laut LGA 246 weitere Corona-Fälle (insgesamt 13.735 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 721,3. Am Dienstag lag der Wert noch bei 723,2. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 83 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Starker Anstieg der Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1284,5

Die Zahl der neuen Corona-Infektionsfälle in Baden-Württemberg hat einen weiteren Sprung nach oben gemacht. Die Sieben-Tage-Inzidenz nahm am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) um 69,9 auf nun 1284,5 zu, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Damit liegt Baden-Württemberg im Mittelfeld der Bundesländer. Auch der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen der Kliniken im Südwesten nahm weiter zu. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,6 auf 6,0. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Damit ist einer der beiden Grenzwerte für die Alarmstufe II im Südwesten erreicht. Um diese Stufe mit härteren Einschränkungen aber auszurufen, müsste auch die Zahl der Covid-Erkankten auf den Intensivstationen im Land auf 450 steigen. Doch das ist bislang nicht in Sicht: Die Zahl der Covid-Intensivpatienten ging um 3 auf 268 zurück. In der Woche zuvor waren noch 278 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in intensivmedizinischer Behandlung.

Als Grund für diese Entwicklung sehen Experten, dass die Omikron-Virusvariante etwas mildere Verläufe hat und somit weniger Menschen schwer erkranken. Die Omikron-Variante hat mit einem Anteil von 97 Prozent an allen in der letzten Januarwoche per variantenspezifischem PCR-Test untersuchten Proben andere Varianten fast vollständig verdrängt.

Im Vergleich zum Vortag meldete das Landesgesundheitsamt 32 131 neue Corona-Infektionsfälle und 22 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die mit Abstand höchsten Fallzahlen gibt es weiterhin in den Altersgruppen der 6- bis 9-Jährigen und der 10- bis 19-Jährigen.

Die tatsächlichen Corona-Fallzahlen im Südwesten dürften derzeit aber noch deutlich höher sein. Bei den in der vierten Januarwoche untersuchten Proben war inzwischen jede zweite (49 Prozent) positiv. Je hoher der Anteil der positiven Ergebnisse an allen Tests ist, desto größer ist laut Experten wohl die Dunkelziffer der unerkannten Infektionsfälle.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt hat bis heute Mittwochnachmittag (stand: 16 Uhr) 451 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 40.506.

Bislang gelten hier 37.955 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.134 akute Infektionsfälle.