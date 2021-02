Halle an der Saale. Der Lockdown wird verlängert, und das bedeutet auch für den Breitensport: Stillstand, für weitere drei Wochen mindestens. Und danach? Da blieb die Konferenz von Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch vage, ein klares Öffnungskonzept für die 90.000 Sportvereine und seine knapp 28 Millionen Mitglieder gibt es jedenfalls nicht. Andreas Silbersack, Vizepräsident beim Deutschen Olympischen Sportbund und dort zuständig für den Breitensport und die Sportentwicklung, äußert sich in der neuen Folge des Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“ enttäuscht: „Man muss feststellen, es ist nichts passiert.“ Wieder nichts passiert, wie er meint. „Das ernüchtert uns schon.“ So würden Verbände und Vereine seit Wochen und Monaten dafür werben, Möglichkeiten zum Sporttreiben zu schaffen, nicht nur für den Profisport, sondern auch für die Amateursportler.

Ob Turnen, Schwimmen, Hockey, Basketball, für viele Menschen sei dies ein elementarer Bestandteil ihres Lebens. „Wenn wir über Kitas und Schulen sprechen, müssen wir auch über den Sport reden.“ Wie in anderen Bereichen sei auch dort eine stufenweise Öffnung möglich, wobei Kinder und Jugendliche an erster Stelle stehen müssten. „Die Vereine waren ja nicht untätig, es gibt Hygienekonzepte, die sich schon im vergangenen Jahr bewährt haben“, betont der Sportfunktionär aus Halle an der Saale, selbst Vater von drei Kindern, die wie er begeistert Handball spielen. Wenn sie denn können. Spätestens im März müsse es ein „Go“ für die Vereine geben. „Das erhoffen wir uns, und das fordern wir als DOSB auch von der Politik ein.“ Der Sport sei gesellschaftlich von großer Bedeutung, das zeigten nicht zuletzt Studien der Krankenkassen, wonach sich Kinder und Jugendliche immer weniger bewegten. „Die gesundheitlichen Folgekosten sind exorbitant.“

Zugleich fordert Silbersack eine größere Anerkennung für das Ehrenamt. „Wir haben in Deutschland sechs Millionen Ehrenamtliche, und der Vereinssport wird im Wesentlichen dadurch getragen, dass der Trainer, die Übungsleiterin, der Platzwart ihren Beitrag leisten, ohne dass sie dafür Geld bekommen, für sie ist das ein herber Schlag, dass sie dieser Tätigkeit nicht nachgehen können.“ Auch die Ehrenamtlichen bräuchten eine Perspektive.