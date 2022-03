Sozialministerium veröffentlicht Handreichung zur einrichtungsbezogenen Impfplicht

Baden-Württemberg. Die einrichtungsbezogene Impfplicht in Baden-Württemberg tritt am 16. März in Kraft. Nun hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration eine Handreichung veröffentlicht, die die Gesundheitsämter entlasten und unterstützen soll. Dies teilte das Ministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Die Handreichung soll unter anderem typische Verwaltungsverfahren und konkrete Verfahrensschritte abbilden. Zudem benennt die Handreichung die konkreten Ermessensspielräume, die den Gesundheitsämtern bei ihren Entscheidungen gesetzlich eingeräumt werden. Die Handreichung für die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg wird auch auf der Webseite des Sozialministeriums veröffentlicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die einrichtungsbezogene Impfplicht wurde am 10. Dezember 2021 vom Bundestag und Bundesrat beschlossen, um Personen mit deutlich erhöhtem Risiko für schwere, oder auch tödliche COVID-19-Krankheitsverläufe zu schützen.