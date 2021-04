Sonderaktion in den 32 Impfzentren - kurzfristige zusätzliche Termine am Wochenende

Rheinland-Pfalz. Bei einer Sonderaktion in den 32 Impfzentren in Rheinland-Pfalz können am Wochenende 40 000 Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt werden. Das Angebot gilt für Menschen der Prioritätsgruppen, die bereits im Termin-Pool des Landes registriert sind, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz sagte. Sie forderte die Betroffenen auf, regelmäßig in ihre E-Mail-Postfächer zu schauen und dabei auch die Spam-Ordner zu kontrollieren, falls die Bestätigung für die kurzfristig anberaumten Termine nicht rechtzeitig mit der Post komme.

Eine Nachlieferung von Biontech und noch vorhandener Impfstoff von Astrazeneca und Biontech machten die Sonderaktion möglich, sagte Impfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD). Wie viele Termine bereits für das Wochenende vergeben waren und wie viele zusätzliche jetzt dazukommen, konnte er zunächst nicht sagen. 20 000 Impfungen pro Tag sei derzeit aber die Kapazitätsgrenze in allen 32 Zentren.