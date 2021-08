Sommerschule in Rheinland-Pfalz - rund 300 Kurse gestartet

Mainz. Zum zweiten Mal in Folge haben in den rheinland-pfälzischen Sommerferien Kurse begonnen, in denen Kinder und Jugendliche einen Lernrückstand aufholen können. Die diesjährige Sommerschule umfasst insgesamt 297 Kurse von jeweils ein oder zwei Wochen, die von den kommunalen Schulträgern organisiert wurden. Im vergangenen Jahr waren es 345 Kurse, die von rund 20 000 Schülerinnen und Schülern besucht wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben Deutsch und Mathematik gibt es diesmal auch Angebote in Englisch und den Naturwissenschaften. In diesem Jahr richtet sich das Förderangebot auch an Jugendliche in den neunten Klassen. Für die Leitung der Kurse haben sich 1120 ehrenamtliche Freiwillige gemeldet, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums am Montag mitteilte.

Den Unterricht über drei Stunden am Tag gestalten Studierende fürs Lehramt, Lehrkräfte und besonders geschultes Personal. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung von 300 Euro für einen zweiwöchigen Einsatz. Das Land stellt für die Sommer- und die Herbstschule insgesamt eine Million Euro bereit.