Sinkende Corona-Inzidenz in Mannheim - 741 neue Fälle

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag mit 741 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1.433,2 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 1.513,0.

Mittlerweile wurden insgesamt 83.768 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei insgesamt 461.

Inzidenzen steigend in Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA auf 1.959,4 gestiegen. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 1.912,0. Vom Gesundheitsamt wurden 1.848 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 135.490 Fälle im Kreis gibt. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Anzahl der Todesfälle liegt nun bei 630.

In Heidelberg sind am Donnerstag laut LGA 559 weitere Corona-Fälle (insgesamt 34.371 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit auf 1.792,2. Am Mittwoch lag der Wert bei 1.696,5. Nach LGA-Angaben ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Insgesamt sind 103 Todesfälle bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) weitere 741 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich nach den Zahlen der Stadt somit auf insgesamt 83.531. Bislang gelten in Mannheim 71.132 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 11.937 akute Infektionsfälle.

Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 462 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt weiter

In Baden-Württemberg ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen nochmal deutlich gesunken. Sie betrug nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Donnerstag 1.586,8 ( (Stand 16.00 Uhr) (Mittwoch: 1638,8 /Dienstag: 1695,8). Vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 1921,1 gelegen. Der Wert gibt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Virus pro 100 000 Einwohnern an. 3.061.043 bestätigte Fälle wurden im Südwesten verzeichnet, ein Plus von 30.816. Die Dunkelziffer ist jedoch hoch - tatsächlich dürfte es deutlich mehr Ansteckungen geben.

An oder im Zusammenhang mit dem Virus starben laut der Behörde 15.112 Menschen, 45 mehr als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,1 nach 7,4 in der Vorwoche. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner ins Krankenhaus kamen.

Auf den Intensivstationen des Landes werden nun 265 Menschen behandelt – vier mehr als am Vortag und 16 mehr als vergangenen Donnerstag. Hier liegt die Kapazität bei mehr als 600 Patienten. Auf den Normalstationen des Landes wurden 2.028 Covid-19-Fälle gezählt. Das waren 16 weniger als am Vortag und 56 weniger als vor einer Woche. Die Kapazität der Normalstationen liegt bei etwa 5500. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.