Rund 32.000 ungeimpfte Beschäftigte in Gesundheitsberufen im Südwesten

Stuttgart. Knapp 32.000 Beschäftige in Pflegeberufen sind in Baden-Württemberg nicht gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Sozialministeriums vom Donnerstag hervor. „Nach Ablauf der zweiwöchigen Rückmeldefrist können wir eine erste positive Bilanz ziehen“, wurde der Amtschef Pandemiebewältigung im Sozialministerium, Uwe Lahl, in einer Mitteilung zitiert. In Relation zu den rund 1,8 Millionen Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, sei „der ganz überwiegende Teil der Beschäftigten seiner besonderen Verantwortung bewusst“, so Lahl weiter.

5.622 Einrichtungen und Unternehmen in Baden-Württemberg haben nach Angaben des Ministeriums den zuständigen Gesundheitsämtern in den vergangenen zwei Wochen insgesamt 31.938 Personen gemeldet, die entweder über keinen ausreichenden Impfschutz verfügen oder aber bei denen Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen. Lahl will nun vor allem auf Überzeugungsarbeit setzen, bevor ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden soll. „Unser Ziel ist es vielmehr, möglichst viele, noch unentschlossene Menschen in diesen besonders schutzbedürftigen Settings doch noch von der Impfung zu überzeugen. Denn gerade hier ist der Nutzen der Impfung – nicht nur für sich selbst, sondern auch für die von ihnen täglich betreuten vulnerablen Personen – besonders hoch“, erklärte Lahl.

Die gemeldeten Personen nach Branchen Die gemeldeten Personen nach Branchen: Pflegeheime: 6.364 Krankenhäuser: 12.632 Medizinische Einrichtungen: 6.683 Arztpraxen: 2.054 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen: 2.735 Sonstige Einrichtungen: 1.470

Die gemeldeten Personen würden nun in einem weiteren Schritt Post von den zuständigen Gesundheitsämtern erhalten, informierte das Ministerium. Darin werden sie zunächst dazu aufgefordert, entsprechende Nachweise zu übermitteln, warum sie der geltenden Nachweispflicht bislang nicht nachgekommen sind.

Seit dem 16. März dieses Jahres gilt für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und im medizinischen Bereich die vom Bund im Dezember 2021 beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht.

