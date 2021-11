Rheinland-Pfalz überarbeitet Corona-Warnstufen-Plan

Mainz. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will ihren Corona-Warnstufen-Plan bis nächste Woche überarbeiten und verschärfen. "In Sachsen, Thüringen und Bayern sind die Zahlen sehr hoch und wir betrachten das mit Sorge", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Aus der Vergangenheit sei klar, "dass wir uns dann noch stärker schützen müssen".

"Deshalb haben wir entschieden, dass wir unsere Warn- und Stufenpläne anpassen und etwas schärfer fassen, damit wir frühzeitig reagieren", so Dreyer. Dazu gehörten auch die Tests in Schulen. Einzelheiten sollten nach der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag bekannt gegeben werden.

Es gehe darum, in den Warnstufen schneller, stärker auf die Bremse zu treten. "Wir reden dabei immer vom Innenbereich", betonte Dreyer. Es gebe keinen Anlass, an die Regeln im Außenbereich zu gehen. "Wir sind in Rheinland-Pfalz in der Warnstufe eins - seit längerer Zeit", betonte Dreyer. "Wir nehmen uns daher die Freiheit raus, bis nächste Woche noch mal den Stufenplan zu überarbeiten."

Derzeit gilt ein System mit drei Warnstufen, von denen bestimmte Einschränkungen und Gegenmaßnahmen abhängen. Die Warnstufen richten sich wiederum nach drei Leitwerten: der Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, der Zahl der neu in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sowie dem Anteil von Covid-19-Intensivpatienten an den zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Werden in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt zwei von drei Leitwerten jeweils an drei Werktagen in Folge überschritten, gilt eine höhere Warnstufe.

