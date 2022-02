Rheinland-Pfalz stellt "Corona-Fahrplan für den Frühling" vor - schon bald kein 2G im Einzelhandel mehr

Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt wesentliche Lockerungen der bisherigen Corona-Maßnahmen in Aussicht. Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) sagte am Mittwoch in Mainz, sie werde sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Mittwoch nächster Woche dafür einsetzen, dass es einen bundeseinheitlichen Beschluss in dieser Frage geben werde.

Die Landesregierung stellte am Mittwoch einen "Corona-Fahrplan für den Frühling" vor. Das Bundesland könne "Schritt für Schritt in ein Stück mehr Anpassung und Lockerung gehen", sagte Dreyer.

Im Einzelhandel soll die 2G-Regelung fallen. "Einkaufen wird dann wieder ganz normal möglich sein, lediglich mit der Maske", sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Auch in der Gastronomie kehre Rheinland-Pfalz zum 4. März zur 3G-Regelung zurück - ein zusätzlicher Test oder eine Auffrischungsimpfung müsse dann nicht mehr nachgewiesen werden. Für Dienstleistungen wie den Friseurbesuch ist dann ebenfalls die 3G-Regelung vorgesehen. Ab 7. März will die Landesregierung wieder Clubs und Diskotheken öffnen.

Ab Freitag, 18. Februar soll es in Rheinland-Pfalz Lockerungen bei Großveranstaltungen wie Konzerten oder Fußballspielen geben. Hier soll bei Veranstaltungen in Innenräumen bis zu 30 Prozent der Kapazität bei maximal 4000 Besuchern zulässig sein, bei Veranstaltungen im Freien eine Auslastung von 50 Prozent mit maximal 10 000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Zwar seien die Infektionszahlen noch hoch, sagte Dreyer, stiegen aber nicht mehr so dynamisch wie im Januar. "Wir gehen davon aus, dass wir den Scheitelpunkt Mitte Februar erreichen werden, auch hier in Rheinland-Pfalz." Die Krankenhäuser gingen sehr professionell mit der Situation um.