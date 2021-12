Rhein-Neckar-Kreis zieht Impfbilanz - Termine ohne Anmeldung

Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg. Der Rhein-Neckar-Kreis zieht eine erste Impfbilanz: Insgesamt seien seit Schließung der Impfzentren am 30. September im Zuständigkeitsbereich des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis exakt 79.732 Impfdosen verimpft worden (Stand: 28. Dezember), teilte die Pressestelle mit.

Knapp 35.000 Impfungen fanden bei mobilen und dauerhaften Impfaktionen sowie in den Impfstützpunkten in den vergangenen zwei Wochen statt. Ein Großteil - knapp 91 Prozent - waren dabei laut RNK Auffrischungsimpfungen. Auch insgesamt, also seit 1. Oktober, waren es weit mehr Booster-Impfungen (86,7 Prozent) als Erst- (8,9 Prozent) oder Zweitimpfungen (4,4 Prozent). Durch die Knappheit des Vakzins von BioNTech kamen deutlich mehr Impfdosen von Moderna zum Einsatz (Moderna: 46.279, BioNTech: 31.634, Johnson&Johnson: 1.819).

Die meisten Erstimpfungen fanden mit 5.051 über die mobilen Impfaktionen statt (DIA und Impfstützpunkte: 2.044). Insofern zeige sich, dass nach wie vor ein Bedarf an einem niederschwelligen Angebot für noch ungeimpfte Personen vorhanden ist, hieß es.

Impftermine ohne Voranmeldung

Um die Zahl der Erstimpfungen zu steigern, ermöglicht das Landratsamt an drei Impfstützpunkten ab sofort dauerhaft Erstimpfungen auch ohne Voranmeldung. „Wer sich zum ersten Mal impfen lassen möchte, kann einfach an den Impfstützpunkten in PHV, in Weinheim und Sinsheim vorbeikommen. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, die Gelegenheit zu nutzen. Nur die Impfung schützt wirksam vor einem schweren Verlauf von COVID-19“, so Landrat Stefan Dallinger.

Es muss lediglich der Ausweis und falls vorhanden der Impfpass und die Krankenversicherungskarte mitgebracht werden. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Impflinge. Wer eine Auffrischungsimpfung nach einer überstandenen Infektion mit SARS-CoV-2 benötigt, muss zudem seinen Genesenennachweis mitbringen.