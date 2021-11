Regeln für Warn- und Alarmstufe sind laut Verwaltungsgerichtshof rechtens

Mannheim/Baden-Württemberg. Eine Frau aus dem Ortenaukreis hatte beim Baden-Württembergischen Verwaltungsgerichthof einen Eilantrag eingereicht, da die Corona-Verordnung des Landes gleich mehrere ihrer Grundrechte einschränken und gegen das Grundgesetz verstoßen würden. Dieser Antrag wurde nun vom Verwaltungsgerichthof abgelehnt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Frau, die weder gegen das Coronavirus geimpft noch davon genesen sei, wollte mit ihrem Antrag demnach erreichen, dass die am 20. Oktober 2021 beschlossene Verordnung außer Kraft tritt. Laut dem Verwaltungsgerichtshof aber, seien die in der Verordnung vorgesehenen Testnachweispflichten und die für den Fall der Nichtvorlage von Tests geltenden Zutritts- und Teilnahmeverbote den Betroffenen zumutbar, da sie zum Erhalt des deutschen Gesundheitssystems beitragen würden und auch das Infektionsrisiko in öffentlichen Räumen senken würden. Somit läge das Bestehen der Corona-Verordnung auch im Interesse der anderen Bürgerinnen und Bürger. Zudem sei die Ungleichbehandlung von immunisierten und nicht-immunisierten Personen gerechtfertigt, da Personen, die über einen vollständigen Impfschutz verfügten oder genesen seien, typischerweise gut gegen Neuinfektionen und gegen die Übertragung des Virus geschützt seien. Bei nicht-immunisierten Personen sei dies typischerweise nicht in gleichem Maße der Fall. Deshalb seien nur bei Nicht-Immunisierten Testnachweise zum Schutz vor Neuinfektionen und zum Schutz des Gesundheitssystems erforderlich und verhältnismäßig, so der Verwaltungsgerichtshof in seiner Begründung.