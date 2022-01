Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz zu 80 Prozent verbreitet - Corona-Inzidenz steigt weiter

Mainz. Die neue Coronavirus-Variante Omikron hat nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) inzwischen schon einen Anteil von 80 Prozent an den Infektionen in Rheinland-Pfalz. Das hätten die neuesten Berechnungen und Schätzungen des Laborbetreibers Bioscientia aus Ingelheim ergeben, sagte sie am Freitag. "Das bedeutet, das wir jetzt miterleben werden, dass unsere Inzidenzen sehr stark steigen werden." Dreyer begrüßte, dass die in Rheinland-Pfalz bereits geltende 2G-plus-Regel in der Gastronomie nun auch bundesweit umgesetzt werden soll. Zuvor hatten die Länderregierungschefs und die Bundesregierung über den weiteren Kurs in der Bekämpfung der Pandemie beraten.

Inzidenz zeigt weiter nach oben

Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz am Freitag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts auf 289,7 gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit einem Monat. Am Donnerstag lag die Inzidenz noch bei 249,2.

Die Gesundheitsämter registrierten am Freitag 2486 neue Infektionen (Stand 14.10 Uhr). Aktuell ist bei 26 640 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Hospitalisierungsinzidenz nahm von 2,06 auf 2,56 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche zu. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-Patienten stieg um 6 auf 4696.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Freitag in der Stadt Kaiserslautern mit 587,0 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Danach folgten der Landkreis Kaiserslautern (539,9), die Landeshauptstadt Mainz (495,1) und die Stadt Landau (383,4). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 176,9 im Kreis Neuwied.