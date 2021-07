Thema des Tages Weiter lockern oder abwarten?

Gebannt blickt Deutschland auf die Corona-Inzidenz. Seit April war sie kontinuierlich von fast 170 auf unter 5 gesunken – seit einigen Tagen steigt sie wieder. Am Sonntag gab das Robert Koch-Institut sie mit 6,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen an. Auch in Mannheim ist ein leichter Anstieg zu beobachten. Bis Sonntag wurden dem Gesundheitsamt acht weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Experten und Expertinnen hatten den Anstieg unter anderem wegen der ansteckenderen Delta-Variante erwartet. Über den richtigen Umgang mit der aktuellen Situation wurden am Wochenende sowohl Warnungen vor weiteren Lockerungen laut, als auch Forderungen nach einem Ende der Beschränkungen. Zur Vorsicht rieten etwa Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) oder Familienministerin Christine Lambrecht (SPD). Die Linke forderte zunächst einen Stopp weiterer Corona-Lockerungen. Bouffier rief dazu auf, noch „zumindest drei Monate“ abzuwarten, um die Lage besser einschätzen zu können. Komplizierte Impfterminabsagen {element} Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) plädierte für weitere Lockerungen bei deutlich steigender Impfquote. Ähnlich sehen das die stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Bärbel Bas und Dirk Wiese in einer gemeinsamen Stellungnahme. {furtherread} Die FDP forderte die Bundesregierung auf, bis zum Ende der Sommerpause ein Konzept für den geordneten Ausstieg aus Sonderregelungen in der Corona-Pandemie vorzulegen. Wirtschaftsverbände sprachen sich gegen erneute harte Maßnahmen aus, auch bei steigenden Corona-Zahlen. „In den kommenden Monaten wird es weiterhin darum gehen, das Leben mit Corona zu organisieren“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger aus Heidelberg dem „Handelsblatt“. Aufmerksam wird von Deutschland aus die Lage in Großbritannien beobachtet. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bereits wieder bei über 280. Gleichzeitig dürfte Premier Boris Johnson am Montag verkünden, dass alle verbliebenen Corona-Regeln im größten Landesteil England zum 19. Juli aufgehoben werden. Die Briten haben im Zuge der Ausbreitung der Delta-Variante seit Anfang Juni eine deutlich ansteigende Neuinfektionszahl gesehen. Auch die Zahlen der Todesfälle und Krankenhauseinweisungen steigen, sie sind aber bislang noch äußerst niedrig. Die Briten bejubeln das als Erfolg ihrer zügig voranschreitenden Impfkampagne. Die Inzidenz gilt unter Experten weiterhin als Anzeiger dafür, wie sich das Virus in der Bevölkerung verbreitet. Die zentrale Frage sei, wie die stärkere Verbreitung des Virus zu interpretieren ist, sagte der Statistiker Helmut Küchenhoff von der Uni München. Der aktuelle Inzidenz-Anstieg sei zwar „vielleicht ein Grund für Nervosität, aber noch kein Grund, um Lockerungen zurückzunehmen“. Man müsse erst mal abwarten, um die Auswirkungen auf die tatsächliche Zahl der Erkrankungen absehen zu können. Indes berichten Mannheimer und Mannheimerinnen von Schwierigkeiten bei Terminabsagen über die zentralen Systeme des Landes. Die Stadt hat nun ein eigenes Online-Formular eingerichtet.

