Neugierige Arbeitgeber: Bundesarbeitsminister Heil ist gegen generelles Auskunftsrecht zum Impfstatus

Gesamtzahl der bestätigten Infektionen bei 5505 Im Main-Tauber-Kreis: Bislang bei 397 Fällen die Delta-Variante festgestellt

Neun neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Dienstag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die Betroffenen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Bad Mergentheim, Freudenberg, Lauda-Königshofen, Werbach und Wertheim und befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens drei Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen sowie um zwei Bürger, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, davon einer aus einem Hochrisikogebiet. Für die Kontakte der neu Infizierten wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt Infizierten im Landkreis beträgt 5505. Die Zahl der Genesenen steigt um drei Personen auf 5250. Somit sind derzeit 165 Bürger im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 2, Assamstadt: 4, Bad Mergentheim: 38 (+3), Boxberg: 10, Creglingen: 1, Freudenberg: 9 (+2), Großrinderfeld: 1, Grünsfeld: 0, Igersheim: 13, Königheim: 0, Külsheim: 6, Lauda-Königshofen: 36 (+1), Niederstetten: 1, Tauberbischofsheim: 6, Weikersheim: 2, Werbach: 5 (+1), Wertheim: 29 (+2) und Wittighausen: 2. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Dienstag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg (LGA) bei 78,4. {furtherread} Ein Wohnbereich des Pflegeheims „Haus Schönblick“ in Igersheim konnte aus der Quarantäne entlassen werden. Bei sechs Infektionsfällen wurde durch Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr steht bei 397 Fällen im Kreis eine Virusmutation fest. Die Finanzministerien von Bund und Ländern teilten mit, dass die steuerliche Entlastung für freiwillige Helferinnen und Helfer in Impfzentren auch greife, wenn diese von einem privaten Dienstleister betrieben werden oder die Unterstützer in den Zentralen Impfzentren und den Kreisimpfzentren über einen privaten Personaldienstleister angestellt seien. Nach der Abstimmung zwischen Bund und Ländern gelte für alle, die im Aufklärungsgespräch oder direkt an der Impfung beteiligt seien, die Übungsleiterpauschale. Diese Regelung betreffe Einnahmen in den Jahren 2020 und 2021. Wer sich in der Verwaltung und der Organisation von Impfzentren engagiere, könne die Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen. lra/Bild: dpa

