Neues Schuljahr beginnt in Rheinland-Pfalz mit Masken und Corona-Tests

Zahl der Coronavirus-Infektionen im Kreis steigt Oft Corona aus dem Urlaub in den Main-Tauber-Kreis mitgebracht

23 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Donnerstag insgesamt 23 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Bad Mergentheim, Freudenberg, Igersheim, Lauda-Königshofen und Wertheim und befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens vier Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen sowie um mindestens zehn Bürger, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, davon fünf aus Hochrisikogebieten. Für die Kontakte der neu Infizierten wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5460. {element} Die Zahl der Genesenen steigt um 16 Bürger auf 5222. Somit sind derzeit 148 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 3, Assamstadt: 4, Bad Mergentheim: 31 (+7), Boxberg: 5, Creglingen: 4, Freudenberg: 4 (+2), Großrinderfeld: 1, Grünsfeld: 0, Igersheim: 15 (+4), Königheim: 0, Külsheim: 5, Lauda-Königshofen: 30 (+2), Niederstetten: 2, Tauberbischofsheim: 5, Weikersheim: 1, Werbach: 3, Wertheim: 33 (+8) und Wittighausen: 2. {furtherread} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Donnerstag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg (LGA) bei 83,8. „Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass die Fallzahlen wieder deutlich ansteigen. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene und im Alltag Maske tragen – jederzeit einzuhalten sowie regelmäßig zu lüften. Wer noch nicht geimpft ist, sollte dies am besten sofort nachholen, um sich und andere zu schützen, erklärt Erster Landesbeamter Florian Busch, Leiter des Arbeitsstabs Corona im Landratsamt. Seit Beginn der Sommerferien waren rund ein Viertel der Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis auf Auslandsreisen zurückzuführen. „Daher appelliere ich an jeden Reiserückkehrer, sich freiwillig selbst zu testen, auch wenn dies nach einem Aufenthalt in Nicht-Risikogebieten keine Vorschrift ist und auch wenn bereits ein vollständiger Impfschutz vorliegt. Nur so kann die Pandemie eingedämmt werden“, so Busch. Wohnbereich unter Quarantäne Aufgrund eines positiven PCR-Tests bei einer Pflegekraft wurde ein Wohnbereich des Pflegeheims „Haus im Umpfertal“ in Boxberg unter Quarantäne gestellt. Dies beinhaltet ein Besuchsverbot sowie einen Belegungs- und Aufnahmestopp. Eine Flächentestung in diesem Wohnbereich wird in den kommenden Tagen vorgenommen. Bei 30 Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Es handelt sich hierbei in 29 Fällen um die Delta-Variante und in einem Fall um eine noch unklare Variante. Nunmehr wurde bei insgesamt 1356 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat vor kurzem die Corona-Verordnung für die Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen und die Corona-Verordnung Sport notverkündet. Die wesentliche Neuerung ist in beiden Verordnungen die Streichung der inzidenzabhängigen Regelungen und die Einführung der Systematik von Immunisierten und Nicht-Immunisierten. Zudem wurde aufgenommen, dass Schülerinnen und Schüler ihren Nachweis per Schülerausweis, Schulbescheinigung oder sonstigem schriftlichen Nachweis der Schule erbringen können – und damit von der Testnachweispflicht befreit sind. Soweit Schüler aufgrund der Sommerferien noch keinen entsprechenden Nachweis vorlegen können, kann dieser auch aufgrund des nachgewiesenen Alters (zum Beispiel mit einem amtlichen Ausweis) oder aufgrund des Erscheinungsbildes als nachgewiesen angesehen werden, erläuterte das Ministerium. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult seien, müssen ebenso keinen Testnachweis vorlegen. Für das unterrichtende Personal an Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen sowie für die Übungsleiter im Sport gelten die 3G-Regelungen. Geimpften und Genesenen sei damit der Zutritt zu Angeboten im Freien und in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung erlaubt, wenn sie einen entsprechenden Nachweis besitzen, so das Ministerium. Nicht-immunisierten Personen sei der Zutritt zu Angeboten in geschlossenen Räumen nur nach Vorlage eines negativen Testnachweises gestattet. Das gelte auch für Lehrpersonen und Übungsleiter. Das Ministerium teilte mit, dass die Corona-Verordnung Sport weiterhin festlege, dass im Freien nicht-immunisierten Personen der Trainings- und Übungsbetrieb auch ohne Testnachweis gestattet sei. Die Impfung sei der beste Schutz, senke die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren und insbesondere auch die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken. Zudem helfe sie den Mitmenschen. Eine Impfung sei auch wichtig, damit die Freizeitangebote im Sport und in der Kultur sicher genossen werden können, erklärte das Ministerium. lra/Bild: dpa

