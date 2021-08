Neues Corona-Eskalationskonzept in Hessen sieht keinen Lockdown mehr vor

Wiesbaden. Im reformierten Eskalationskonzept der hessischen Landesregierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist kein Lockdown mehr vorgesehen. Das kündigte der stellvertretendes Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden an. Das neue Konzept gilt von Donnerstag an.

"Während die meisten Beschränkungen angesichts einer Impfquote von mittlerweile deutlich über 60 Prozent nicht mehr notwendig sind, wird es für Menschen ohne Impfschutz insbesondere bei steigenden Inzidenzen zusätzliche Test-Vorgaben geben, die sie perspektivisch auch selbst bezahlen müssen", erläuterte Al-Wazir.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 werde entsprechend des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz die 3G-Regel ausgeweitet. Dies bedeutet beispielsweise, dass nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Menschen Zutritt in die Innenräume von Kultur- und Freizeiteinrichtungen haben.

Wer geimpft oder genesen sei, für denjenigen gälten die meisten Einschränkungen nicht mehr - unabhängig von der Inzidenz, erklärte Al-Wazir. "Weil es eben für diese Personen auch kaum ein Risiko gibt, ins Krankenhaus zu kommen." Und dies sei ja der Urgedanke all der Corona-Maßnahmen: Es solle eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden, sagte Al-Wazir.

"Und wenn Menschen geimpft oder genesen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ins Krankenhaus kommen, sehr sehr sehr gering." Alle anderen würden sich zunehmend testen lassen müssen, "wenn sie Zusammenkünfte, Veranstaltungen oder ähnliches besuchen wollen", mahnte der Minister. Denn diese Menschen hätten nach wie vor das Risiko eines schweren Verlaufs einer Coronainfektion.