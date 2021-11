Mobile Impfteams verimpfen weniger Biontech - Kein Anspruch auf gebuchten Impfstoff

Rhein-Neckar. Bei den mobilen Impfteams in Rhein-Neckar soll aufgrund der Kontingentierung des Biontech-Impfstoffs verstärkt das Vakzin von Moderna zum Einsatz kommen. Auch eine vorherige Anmeldung über das Terminbuchungstool führe nicht automatisch zu einer Impfung mit dem dort angegebenen Vakzin. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass der Impfstoff von Biontech nur noch an bestimmte Personen verimpft werden könne. So soll das Präparat von Biontech den Maßgaben des Bundes folgend für Personen unter 30 Jahren verwendet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sollen aber alle Impfungen durchgeführt werden. Der Impfstoff von Moderna sei ausreichend vorhanden und könne derzeit auch noch nachbestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ärztliche Leiter des Impfteams Rhein-Neckar, Christoph Schulze, betonte außerdem: „Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sind beide sehr gut und basieren auf der gleichen Forschung.“