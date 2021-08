Mehrere Impfaktionen am Familienimpftag

Ludwigshafen/Schifferstadt. Am landesweiten Familienimpftag am Samstag, 28. August, öffnet auch das Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle von 9.30 bis 17 Uhr für Impfwillige. Wie die Stadt mitteilt, betreuen an diesem Tag Kinderärztinnen und Kinderärzte die Minderjährigen, die sich immunisieren lassen wollen. Der Familienimpftag soll Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern und Verwandten ein unkompliziertes Impfangebot ohne Anmeldung und Wartezeiten ermöglichen. Erwachsene sollten einen Pass und Impfausweis mitbringen, Minderjährige müssen in Begleitung einer sorgeberechtigten Person sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tafel Ludwigshafen

Die Ludwigshafener Tafel veranstaltet für Kunden und ihre Familien am Samstag, 28. August, eine Impfaktion. In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz wird ab 9 Uhr an der Tafel, Bayreuther Straße 35, der Impfstoff Johnson & Johnson verabreicht.

Die Impfung ist kostenlos. Für jede verabreichte Dosis gibt es eine kleine Belohnung. „In erster Linie sollen davon unsere multikulturellen Tafelkunden und ihre Familien eine einfache Impfmöglichkeit bekommen“, heißt es in der Pressemitteilung der Tafel. Aber auch andere Impfwillige können zum Aktionstag vorbeikommen, um sich eine Schutzimpfung verabreichen zu lassen. Mit dem Impfstoff Johnson & Johnson ist nur ein Piks nötig, um sich gegen eine Ansteckung mit Corona zu schützen. Mitbringen müssen Impfwillige ihren Personalausweis. Ein Arzt ist vor Ort und untersucht vorab, ob eine Impfung verabreicht werden darf. Geimpft wird im Zehn-Minuten-Takt. Wer mit dem Auto anreist, findet ausreichend Parkgelegenheiten vor der Tafel.

Impfaktion in Schifferstadt

Auch der Rhein-Pfalz-Kreis freut sich am 28. August, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, einen Familientag im Impfzentrum Schifferstadt anbieten zu können. Wie der Kreis am Mittwoch bekanntgab, seien insbesondere die jüngeren Gäste (Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren) – aber auch Eltern und Verwandte – zu einer Impfung in das Impfzentrum in Schifferstadt eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geimpft wird laut einer Mitteilung ohne Terminvergabe nach dem bekannten Prinzip: Hingehen, ausweisen und Schutzimpfung erhalten. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und nach Möglichkeit gerne auch den Impfpass. wie es heißt.

Zweitimpfung am 20. September

Minderjährige dürfen laut der Mitteilung des Kreises nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Vorab findet eine Einzelaufklärung für die Kinder und deren Erziehungsberechtigte durch Mediziner statt. Geimpft wird beim Familientag der Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Die Zweitimpfung findet ab dem 20. September innerhalb des regulären Betriebs des Impfzentrums statt.

Eine Überraschung erwartet zudem die Impfwilligen an diesem Tag: Für Groß und Klein werde nach erfolgreicher Impfung eine Kleinigkeit bereitgehalten, die den kleinen Pieks sicherlich schnell vergessen lässt, teilte der Rhein-Pfalz-Kreis mit.