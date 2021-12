Mehrere Hundert Personen bei Corona-Protestmarsch in Mannheim

Mannheim. Am Montagabend haben sich mehre Hundert Personen zu einem Protestmarsch gegen die Corona-Regeln am Plankenkopf in Mannheim versammelt. Wie die Polizei zunächst mitteilte, starteten rund 200 „Spaziergänger“ gegen 19 Uhr ihren Marsch trotz Verbots der Polizei in Richtung des Paradeplatzes. Teilnehmer äußerten ihr Unverständnis über das Versammlungsverbot laut Polizei zunächst nur verbal. Die Stimmung war laut eines Reporters vor Ort aufgeheizt, es kam dann auch zu Rangeleien. Der Demonstrationszug stoppte zwischenzeitlich bei P7. Danach setzte er seinen Weg fort.

Gegen 20 Uhr war die Lage laut Polizei unübersichtlich, da sich die Gruppen auf mehrere Bereiche der Innenstadt verteilten. Die Polizei war in der Innenstadt präsent. „Wir haben verletzte Polizeibeamte, die bei Durchbruchsversuchen durch die Polizeikette verletzt wurden“, teilte ein Polizeisprecher mit. Zudem kam es nach Auskunft der Polizei zu Böllerwürfen.

Die Anzahl der Teilnehmer war im Vergleich zu dem Protestmarsch der vorigen Woche geringen, dafür sei die Aggression der anwesenden Teilnehmer höher, teilte der Sprecher mit.

In Sinsheim und Weinheim kam es ebenfalls zu Versammlungen. Dort trafen sich jeweils rund einhundert Personen.

