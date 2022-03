Mehr als 1.000 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 1022 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 2044,1 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Dienstag lag der Wert noch bei 2025,0

Mittlerweile wurden insgesamt 72.105 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt unverändert bei 453.

Steigende Inzidenzen im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA leicht auf 1808,7 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 1.785,7 . Vom Gesundheitsamt wurden 1927 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 114.401 Fälle im Kreis gibt. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Anzahl an Todesfällen liegt insgesamt bei 603.

In Heidelberg sind am Mittwoch laut LGA 517 weitere Corona-Fälle (insgesamt 28.753 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 1713,5. Am Vortag lag der Wert bei 1700,9. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion um zwei weitere Fälle auf insgesamt 90 gestiegen.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) weitere 1009 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich nach den Zahlen der Stadt somit auf insgesamt 71.907. Bislang gelten in Mannheim 60.522 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 10.933 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Daher bleibt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie bei 452.

