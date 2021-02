Mannheim. Am 3. Januar lagen 5745 schwer kranke Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen deutscher Krankenhäuser. Es war der bisherige Höhepunkt der Coronakrise, seitdem gehen die Zahlen langsam zurück. Trotzdem will Professor Gernot Marx keine Entwarnung geben. Marx ist Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen und seit Anfang des Jahres Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). „Wir haben den Höhepunkt zumindest im Moment überschritten. Die Lage hat sich gebessert“, betont Marx in einer neuen Folge des Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“.

Professor Gernot Marx ist seit Anfang dieses Jahres Präsident der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. © Fotostudio Vorbildlich

Gleichzeitig warnt er vor frühzeitigen Lockerungen, zum einen weil es Regionen gebe, in denen die Situation nach wie vor angespannt sei, zum anderen stellten die neuen Virusmutationen ein zusätzliches Risiko dar. „Die Mutation aus Großbritannien führt dazu, dass mehr Menschen neu infiziert werden, und wenn sich das umfangreich durchsetzt, kommen auch wir wieder in ein exponentielles Wachstum rein.“ In Großbritannien ist die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen außergewöhnlich hoch, bei der Todesquote liegt das Land weltweit an der Spitze; auch Spanien steckt mitten in der dritten Welle mit täglich steigenden Infektionszahlen. „Wenn wir zu früh öffnen, könnte das passieren, was wir in Großbritannien und Spanien sehen, und das wollen wir alle nicht erleben.“

Auf die Impfung setzt Marx große Hoffnungen, Sonderrechte für bereits Geimpfte lehnt er aber ab. „Wir müssen das solidarisch durchstehen, von Privilegien halte ich persönlich nichts.“ Da noch nicht geklärt sei, ob Geimpfte das Virus nicht trotzdem an Nicht-Geimpfte weitergeben könnten, sprächen auch medizinische Gründe gegen eine Sonderbehandlung. So müssten auch Geimpfte weiter mit Einschränkungen leben, etwa was das Abstandhalten oder Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angehe. „Wir müssen noch einige Monate durchhalten.“