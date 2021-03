Mannheim. Grundschüler in Baden-Württemberg müssen von Montag an auch im Unterricht medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen oder eine FFP2-Maske tragen. Das ist eine von mehreren Neuregelungen in der Corona-Verordnung, die die Landesregierung vergangene Woche in Stuttgart veröffentlichte. Zudem kann in den Klassen 5 und 6 in den weiterführenden Schulen, die am Montag erst zurückgekehrt waren, wieder Wechselunterricht eingeführt werden. Hintergrund ist, dass in manchen Schulen der Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden konnte.

Wie die Stadt Mannheim in einer Pressemeldung informierte, wurde aufgrund der neuen Corona- Verordnung des Landes, die die bisherige Regelungen der Stadt Mannheim in ähnlicher Weise trifft, die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim angepasst.

Zu einer nächtlichen Ausgangssperre - wie sie die Landesverordnung vorsehen würde - hat sich die Stadtverwaltung bisher nicht geäußert.

Diese wichtigsten Punkte - sogenannte Notbremsen - gelten ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100. Die Inzidenz in Mannheim lag am Sonntag, 21.3., bei 146,1.



Alle weiteren Änderungen ab Montag im Überblick: