Mannheim künftig für Entschädigungsanträge bei Corona-Absonderung zuständig

Mannheim/ Südwest. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim wird ab kommendem Jahr die Entschädigungsanträge wegen Corona-Absonderungen für ganz Baden-Württemberg bearbeiten. Dies teilt das Landesgesundheitsministerium mit. Bislang haben die vier baden-württembergischen Regierungspräsidien Anträge entgegengenommen und geprüft. Hintergrund des Wechsels der Zuständigkeit ist, dass so Ressourcen und Kompetenzen zentral gebündelt werden. Das Geld für die Entschädigungszahlungen kommt weiterhin aus dem Landeshaushalt.

Laut Infektionsschutzgesetz (IfSG) erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbstständige eine Entschädigung, wenn sie aufgrund einer Absonderungspflicht oder wegen eines Tätigkeitsverbots einen Verdienstausfall erlitten haben. Seit dem 16. November, seit es in Baden-Württemberg keine verpflichtende Quarantäne mehr gibt, haben nur noch Personen Anspruch, die in medizinisch-pflegerischen Einrichtungen, in Massenunterkünften und in Justizvollzugsanstalten arbeiten und einem Tätigkeitsverbot unterliegen.

Bei Arbeitnehmern erfolgt die Antragstellung durch die Arbeitgeber, da diese den Entschädigungsanspruch in Vorleistung an die Arbeitnehmer auszubezahlen haben. Auf die Antragstellung hat der Zuständigkeitswechsel keine Auswirkungen.