Mannheim bietet AstraZeneca-Impfaktion für jedermann an

Mannheim. Die Stadt Mannheim bietet ab Montag, 24. Mai, eine Sonderaktion mit Corona-Impfungen für jedermann an. Wie der Erste Bürgermeister Christian Specht am Dienstagnachmittag im Gemeinderat ankündigte, stehen dafür 3000 Dosen des Impfstoffs AstraZeneca zur Verfügung, der für alle Interessierten freigegeben ist. Die Impfungen sollen im Obergeschoss der Alten Feuerwache am Neuen Meßplatz vorgenommen werden. Um lange Schlangen wie in anderen Kommunen zu vermeiden, muss man sich allerdings vorab für eine Impfung anmelden. Wie das ablaufen solle, werde in den nächsten Tagen bekannt gegeben, kündigte Specht an.

