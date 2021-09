LGA-Wert von mehr als 150: Mannheim weiter mit höchster Corona-Inzidenz im Südwesten

Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim weist weiterhin die höchste 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg auf. Wie das Landesgesundheitsamt (LGA) am Sontag mitteilte, lag der Wert in der Quadratestadt bei 153,2 (Stand: 16 Uhr). Am Vortag lag die Inzidenz bei 142,6. Im Wochenvergleich stieg der Wert ebenfalls. Am Sonntag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 103,0.

Im Rhein-Neckar-Kreis stieg der Wert nach den Zahlen des LGA auf 100,1 (Vortag 99,4). Auch in der Stadt Heidelberg nahm das Infektionsgeschehen zu. Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Samstag bei 63,2 lag, wurde sie am Sonntag mit einem Wert von 68,1 angegeben. Das landesweit geringste Infektionsgeschehen herrscht derzeit im Neckar-Odenwald-Kreis mit einer Inzidenz von 46,6 (Vortag ebenfalls 46,6).

Die Inzidenzwerte sind zwar nicht mehr so relevant für politische Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Der Anstieg zeigt aber ebenso wie die nicht täglich gemeldete Belegungsquote der Intensivbetten, dass sich die Belastung der Krankenhäuser verschärfen könnte.

Das LGA nahm am Samstag in der Statistik für Mannheim insgesamt 56 neue Fälle auf und kommt nun seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 17.786 Infizierte. Im Rhein-Neckar-Kreis kamen 33 neue positiv Getestete dazu (insgesamt 24.413 Fälle). Für Heidelberg wurden zehn neue Fälle registriert (insgesamt 5.595 Fälle). Eine Person infizierte sich im Neckar-Odenwald-Kreis (insgesamt 6.627 Fälle).

Südwesten nähert sich 100-er Marke

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg klettert weiter und nähert sich Schritt für Schritt der 100-er Marke. Nach den jüngsten Daten des Landesgesundheitsamts lag die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntag bei 93,3. Am Vortag hatte das LGA 90,9 Infektionen gemeldet, vor einer Woche waren es 78,5.

Die Behörde verzeichnete 662 neue Infektionen und einen neuen Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus. Damit haben sich mittlerweile 536 570 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert, 10 498 Todesfälle stehen im Zusammenhang damit. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich in Baden-Württemberg laut LGA weit mehr als 10 300 Menschen mit dem Virus. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

