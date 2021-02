  Leichter Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz

Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 282 auf 100 624 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 13 auf 3031. Aktuell sind 5910 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag in ganz Rheinland-Pfalz bei 51,5 und damit leicht unter dem Wert von 52,7 am Vortag.

AdUnit urban-intext1

Landesweit die höchsten Inzidenzwerte gab es in den Landkreisen Germersheim (116,3) und Birkenfeld (112,4). Am niedrigsten war der Wert in der Stadt Zweibrücken (26,3).

Von den nachgewiesenen Infektionen wurden am Dienstag 459 als "besorgniserregende Variante" eingestuft; bei weiteren 388 Ansteckungen gab es einen entsprechenden Verdacht. Der Ausdruck bezieht sich auf Fälle wie die in Großbritannien und in Südafrika zuerst entdeckten Coronavirus-Varianten, die als ansteckender gelten.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Dienstag (Stand 12.15 Uhr) 110 Menschen wegen Covid-19 behandelt, davon wurden 65 beatmet. Von den 1199 als betreibbar gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 901 und damit rund drei Viertel belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.