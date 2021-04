Lehrerverband kritisiert Corona-Schulpolitik als "Trauerspiel"

Rheinland-Pfalz. Mangelnde digitale Ausstattung und fehlende Corona-Tests: Der Philologenverband in Rheinland-Pfalz hat den Umgang der Landesregierung mit der Corona-Krise in Bezug auf die Schulen heftig kritisiert. Die Politik sei "in essenziellen Teilen ein Trauerspiel", sagte die Vorsitzende des Landesverbands, Cornelia Schwartz, einer Mitteilung von Sonntag zufolge. Die "erwiesenermaßen falsche Corona-Schulpolitik" habe fatale Folgen für die Gesundheit von Lehrern, Schülern und Familien. Dem Bildungsministerium in Mainz warf Schwartz vor, Warnungen des Verbands in den Wind geschlagen zu haben.

