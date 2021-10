Land meldet einen weiteren Todesfall und 59 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Rhein-Neckar. Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Sonntag leicht auf 175,0 gestiegen - am Samstag lag er noch bei 169,2. Das LGA nennt für Mannheim 59 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der bekannten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 20 865. Wie die das LGA am Sonntag mitteilte, gibt es einen weiteren bestätigten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 324.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag mit 62 gemeldeten Neuinfektionen auf 121,1 gestiegen - am Samstag lag sie bei 114,2. In Heidelberg lag der Inzidenzwert am Sonntag bei 100,2. Es wurden 20 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

