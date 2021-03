Südwest. Die Landesregierung lockert die Regeln für private Zusammenkünfte in Gebieten mit hohen Infektionszahlen. Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Personen sind von diesem Montag an auch in Gegenden mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner pro Woche erlaubt. "Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt", heißt es in der Mitteilung des Staatsministeriums vom Sonntag zur neuen Corona-Verordnung. Eigentlich sieht die sogenannte Notbremse vor, dass sich in Hotspot-Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 nur ein Haushalt mit einer zusätzlichen Person treffen darf. Zuletzt hatte es geheißen, die Lockerung sei eine Sonderregelung für die Osterfeiertage.

Mehr zum Thema Coronavirus Kretschmann: Anfang der Woche Gespräche mit Kanzleramt über Lockdown Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Reportage So werden Mannheimer und Mannheimerinnen Ostern im Lockdown verbringen Mehr erfahren Thema des Tages Kommt jetzt der harte Lockdown? Mehr erfahren Vermischtes Gemeldete Corona-Neuinfektionen steigen weiter Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Digitaler Sonntag Entscheidung in Baden-Württemberg naht Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Mehr erfahren Service Täglicher Themen-Newsletter "Coronavirus" Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Karte und Grafiken Coronavirus: Fallzahlen aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Rhein-Neckar Mehr erfahren