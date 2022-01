Kretschmann erklärt Corona-Kurs im Landtag - erste Lockerungen

Mannheim Bundeswehr verlängert den Einsatz

Bis zunächst 20. Februar hat die Bundeswehr ihren Einsatz in Mannheim zum Kampf gegen die Corona-Pandemie verlängert. Das bestätigte ein Sprecher des Landeskommandos Baden-Württemberg auf Anfrage. Damit sind die Soldaten weiter im Klinikum sowie für das Gesundheitsamt tätig. Seit Anfang Dezember unterstützen 21 Angehörige der Bundeswehr in Amtshilfe das Gesundheitsamt am Telefon, um die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu ermitteln, zu befragen und über die Quarantäne-Pflichten zu informieren. Sie kommen vom Deutsch-Französischen Versorgungsbataillon aus Müllheim, das zur 1989 aufgestellten Deutsch-Französischen Brigade gehört. Geplant ist, dass sie demnächst von Soldaten vom Hubschrauberregiment 64 aus Laupheim abgelöst werden. Am 20. Dezember kamen 15 Angehörige des ABC-Abwehrbataillons 750 „BADEN“ aus Bruchsal nach Mannheim. Sie helfen im Coronavirus Diagnose-Stützpunkt und in den Test-Zelten an den Eingängen Ost und West vom Universitätsklinikum bei Datenerfassung, Etikettierung der Tests, Unterstützung in der administrativen Fallaufnahme/Patientenaufnahme sowie bei logistischen Transporten zum Labor. pwr

