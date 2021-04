Knapp 900 neue Corona-Infektionen - Stadt Worms mit Inzidenz über 200

Rheinland-Pfalz. Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 882 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind demnach 11 374 Menschen im Land mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Das ist der höchste Stand seit dem 1. Februar. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 6 auf 3334 (Stand 14.10 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 112,6. Eine Woche zuvor waren es 93,6 Fälle auf 100 000 Einwohner, vor zwei Wochen 69,1.

Die höchste Inzidenz gab es in der Stadt Worms mit 208,3. Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 müssen von Donnerstag an in Rheinland-Pfalz strenge Regeln beachten, etwa den Verkauf im Einzelhandel mit Einzelterminen nach vorheriger Vereinbarung und mit Kontakterfassung. Über einer Inzidenz von 100 sind 17 der 36 Kreise und Städte. "Wir ziehen in diesen Regionen die vereinbarte Notbremse: um Menschenleben zu retten", erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Ansprache vor den Osterfeiertagen.

Unter einem Wert von 50 sind drei Kommunen, darunter Bernkastel-Wittlich mit 23,1. Landrat Gregor Eibes (CDU) dankte den Menschen in diesem Kreis für ihre Disziplin und erklärte am Donnerstag: "Neben der hervorragenden Arbeit von hochmotivierten Mitarbeitern beim Gesundheitsamt, der Ordnungsbehörde, der Teststation und des Impfzentrums gehört auch immer eine Portion Glück dazu, um ein solches Ergebnis zu erreichen."

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 117 659 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

